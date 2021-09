Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Crash beim Abbiegen, die Polizei sucht Zeugen

Nordhausen (ots)

Am Freitag, 17. September, ereignete sich gegen 8.45 Uhr in der Töpferstraße ein Verkehrsunfall. Da der Unfallhergang an sich noch ungeklärt ist, sucht die Polizei nach Zeugen. Auf Höhe der Bäckerei Hoffmann beabsichtigte eine Autofahrerin mit ihrem Volvo nach links in die Schröterstraße abzubiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit einem Ford Fiesta, der im selben Augenblick am Volvo vorbeifuhr. Wer hat den Unfall beobachtet und kann Hinweise zum Unfallhergang geben? Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960, entgegen.

