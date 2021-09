Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Festgefahrene Bremse löst Feuerwehreinsatz aus

Sondershausen (ots)

Auf der B 249, am Abzweig zur B 4, geriet am Montagmorgen ein Lkw in Brand. Offensichtlich war die Bremse auf Grund eines technischen Defekts festgefahren und hatte sich entzündet. Die Feuerwehr rückte an und kühlte zunächst die heißgewordene Bremse. Im Anschluss begleiteten Feuerwehr und Polizei den Lkw in eine Werkstatt nach Sondershausen. Personen wurden nicht verletzt.

