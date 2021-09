Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Folgenschwerer Verkehrsunfall

Sondershausen (ots)

Am Samstag Nachmittag gegen 14:15 Uhr ereignete sich in Sondershausen in der Güntherstraße Ecke Florian-Geyer-Str. ein Verkehrsunfall zwischen einem Moped und einem PKW. Die 49- jährige Opel Corsa Fahrerin wollte nach links in die Florian-Geyer-Str. abbiegen. Der hinterher fahrende 42- jährige Schwalbe Fahrer wollte noch schnell den langsamer fahrenden PKW überholen, erkannte das Abbiegen zu spät und es kam zum Zusammenstoß. Aufgrund dessen kam der Simson Fahrer zu Fall und verletzte sich leicht am Knie und am Handgelenk. Jedoch wollte er keine medizinische Hilfe und auch keine Polizei vor Ort. Als diese jedoch eintraf, wurde Alkoholgeruch beim Mopedfahrer festgestellt. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,35 Promille. Somit wurde eine Blutentnahme im Krankenhaus notwendig. Der Gesamtunfallschaden beläuft sich schätzungsweise auf ca. 5.000EUR.

