Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Palmen entwendet

Niedersachswerfen (ots)

Durch Unbekannte wurden in der Zeit vom Mittwochabend bis späten Freitagnachmittag in der Teichstraße zwei Hanfpalmen samt Übertöpfen entwendet. Die etwa 1.50 m hohen Gewächse im Wert von 300,- Euro standen in einem Garten einer dortigen kleineren Gartenanlage. Sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

