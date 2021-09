Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher auf Tour im Kyffhäuserkreis

Rockstedt, Abtsbessingen (ots)

Zwei Kindergärten und die Räume eines Jugenclubs waren in der Nacht zu Freitag das Ziel von Einbrechern. In Rockstedt drangen der oder die Täter in den Kindergarten ein und durchwühlten sämtliche Schränke. Auch im Kindergarten in Abtsbessingen durchsuchten Unbekannte die Räume, nachdem sie in das Gebäude eingebrochen waren. Einbruchsspuren wurden auch im Abtsbessinger Jugendclub am Freitagmorgen entdeckt. Zur Höhe der entstandenen Schäden sind noch keine Angaben möglich. Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Polizei in Sondershausen, unter der Telefonnummer 03632/6610, entgegen.

