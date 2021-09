Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Garage von Berufsschule aufgebrochen

Nordhausen (ots)

Unbekannte brachen in der Nacht zu Freitag eine Garage auf dem Gelände der Berufsschule in der Straße der Genossenschaften auf. Der Hausmeister entdeckte am Morgen den Einbruch. Der oder die Täter erbeuteten eine Mororsense mit Helm und Gurt sowie Leergut. Der entstandene Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

