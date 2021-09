Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Frau in Supermarkt beklaut

Mühlhausen (ots)

Einen unbeobachteten Moment nutzte am Donnerstagnachmittag, gegen 14 Uhr, ein unbekannter Dieb in Mühlhausen. Während eine Frau in einem Supermarkt am Kreuzgraben ihre Pfandflaschen abgab, deponierte sie ihren Autoschlüssel und ein Geldstück auf einen Papierhandtuchhalter. Ein bislang Unbekannter nahm sich den Schlüssel und öffnete das Auto der Frau. Mit einer Sonnenbrille und Bargeld verschwand der Unbekannte. Bisherigen Ermittlungen zufolge sollen sich drei Männer im Bereich der Pfandflaschenrückgabe befunden haben, wonach einer der Männer den Schlüssel an sich nahm. Möglicherwiese wurde die Tat von der Videoüberwachung aufgezeichnet. Die Auswertung dieser dauert an.

