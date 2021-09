Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Vandalismus in Bankfiliale, Halbnackter unterwegs

Nordhausen (ots)

Ein spärlich bekleideter, herumschreiender Mann veranlasste in der Nacht zu Freitag einen Anwohner im Bereich des Kornmarktes die Polizei zu verständigen. Die Polizisten entdeckten den Betroffenen bei der Marktpassage. Er war bereits auf dem Weg nach Hause. Im Zusammenhang mit dem Einsatz stellten die Polizisten in der Sparkassenfiliale am Kornmarkt beschädigte Aufsteller und einen beschädigten Fernseher fest. Ob der zuvor festgestellte, spärlich bekleidete Mann für die Beschädigungen in Frage kommt, muss nun ermittelt werden. Die Polizisten sicherten entsprechende Spuren.

