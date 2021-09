Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Werkzeug aus Schuppen gestohlen

Sondershausen (ots)

Am Donnerstagnachmittag entdeckte der Besitzer eines Gartengrundstücks Zum Dickkopf den Einbruch in seinen Geräteschuppen auf dem Grundstück. Unbekannte hatten das Vorhängeschloss gewaltsam geöffnet und gelangten so in den Schuppen. Sie verschwanden mit Werkzeug, darunter Winkelschneider und Stichsäge, im Wert von ca. 1200 Euro. Der Einbruch ereignete sich in den zurückliegenden 13 Tagen.

