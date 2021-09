Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Crash beim Überholen, Verkehrszeichen und Gartenzaun in Mitleidenschaft gezogen

Obergebra (ots)

Am Donnerstag, gegen 17 Uhr, befuhr ein 58-jähriger Autofahrer in seinem Volvo die Halle-Kasseler-Straße aus Richtung Sollstedt in Richtung Niedergebra. Als er nach links abbiegen wollte, kollidierte er mit einem VW Golf, dessen 26-jährige Fahrerin den Volvo gerade überholen wollte. Der VW Golf stieß in der Folge gegen ein Verkehrszeichen, während der Volvo gegen einen Gartenzaun fuhr. Die 26-Jährige musste im Krankenhaus medizinisch versorgt werden.

