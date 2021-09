Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auto kollidiert beim Überholen mit landwirtschaftlichen Gespann

Reifenstein (ots)

Vier leicht Verletzte forderte ein Unfall am Donnerstagnachmittag bei Niederorschel. Gegen 16.45 Uhr befuhr ein Traktor mit Anhänger die Landstraße 1032 von Birkungen in Richtung Reifenstein. Dabei bildete sich hinter dem Gespann eine Fahrzeugschlange. Als der 25-jährige Fahrer des Gespanns nach links auf ein Feld abbiegen wollte, kollidierte er mit einem Skoda Octavia, dessen 58-jähriger Fahrer gerade dabei war, die Kolonne zu überholen. Alle vier Insassen aus dem Octavia wurden leicht verletzt. Der Skoda musste abgeschleppt werden, an 12 Metern Schutzplanke entstand Sachschaden.

