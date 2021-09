Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Strohballenpresse in Flammen

Kreuzebra (ots)

Ca. 10000 Euro Schaden richtete am Donnerstag, gegen 17.45 Uhr, ein Feuer an einer Ballenpresse auf einem Feld in Kreuzebra an. Die Feuerwehr rückte an. Dem Fahrer gelang es noch, die Presse von der Zugmaschine abzuhängen, so dass der Sachschaden nur an der Presse entstand. Personen wurden nicht verletzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell