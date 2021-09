Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrschülerin bei Unfall schwer verletzt

Nordhausen (ots)

Eine junge Fahrschülerin musste am Donnerstagnachmittag nach einem Unfall schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Die 16-Jährige befuhr gegen 16 Uhr, im Rahmen ihrer Fahrstunde, die Bundesstraße 4 aus Richtung Nordhausen in Richtung Sondershausen. In einer Kurve verlor sie die Kontrolle über ihr Leichtkraftrad. Sie touchierte mehrere Meter Schutzplanke, bevor sie in einen Straßengraben stürzte. An der Unfallstelle kam es während der Unfallaufnahme zu Behinderungen.

