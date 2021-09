Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Radfahrerin schwer gestürzt

Niederorschel (ots)

Zeugen informierten am Donnerstag, gegen 12.20 Uhr, die Rettungsleitstelle über eine gestürzte Radfahrerin in Niederorschel, die nicht ansprechbar sei. Nach erfolgter medizinischer Erstversorgung wurde die 67-jährige Radlerin mit einer Kopfverletzung ins Krankenhaus gebracht. Die Frau war offensichtlich mit ihrem Pedelec in der Bergstraße unterwegs. Auf Höhe der Kirche stürzte sie beim Befahren der Bordsteinkante. Derzeit gibt es keine Hinweise auf Fremdverschulden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell