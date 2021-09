Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Taschendiebe in Supermärkten

Leinefelde, Heilbad Heiligenstadt (ots)

Opfer eines Geldbörsendiebstahls wurde am Mittwoch eine 66-jährige Frau in Leinefelde. Sie hielt sich gegen 13.50 Uhr in der Aldi Filiale, in der Birkunger Straße auf. Während des Einkaufs entwendeten Unbekannte aus der Handtasche der Frau das Portemonnaie mit Bargeld und persönlichen Dokumenten. Das Gleiche passierte einer 89-jährigen Seniorin am Mittwoch, zwischen 9.30 Uhr 10.15 Uhr in Heiligenstadt. Auch ihr wurde während des Einkaufs die Geldbörse mit Bargeld und Dokumenten aus der Handtasche gestohlen. Die Frau kaufte im Rewe Markt, in der Nordhäuser Straße ein. Wer Hinweise zu den Diebstählen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt, unter der Telefonnummer 03605/6510, zu melden.

