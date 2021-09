Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrrad vor Krankenhaus gestohlen

Sondershausen (ots)

Am Mittwoch klauten Unbekannte vor dem Krankenhaus in der Hospitalstraße ein Fahrrad. Das blaue Mountainbike Bulls stand am Fahrradständer vor dem Haupteingang. Als der 16-jährige Besitzer gegen 15 Uhr sein Rad nutzen wollte, war es weg. Gegen 6 Uhr hatte er es dort abgestellt. Der Schaden wird auf ca. 300 Euro geschätzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell