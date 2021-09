Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Quadfahrer bei Unfall verletzt

Nordhausen (ots)

Leicht verletzt wurde ein Quadfahrer am Mittwochabend bei einem Unfall in der Freiherr-vom-Stein-Straße. Der 40-Jährige befuhr gegen 20.10 Uhr mit seinem Fahrzeug, vorfahrtsberechtigt, die Freiherr-vom-Stein-Straße in Richtung Uferstraße, als vor ihm plötzlich ein Golf aus der Gegenrichtung nach links in die Uferstraße abbog. Beide Fahrzeuge kollidierten. Der Schaden wird auf ca. 8000 Euro geschätzt. Das Quad war nicht mehr fahrbereit.

