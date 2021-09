Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auto nach Zusammenstoß mit Wildschwein nicht mehr fahrbereit

Sondershausen (ots)

Was für Kräfte beim Zusammenstoß mit einem Wildtier wirken musste in der Nacht zu Donnerstag ein Autofahrer auf der Bundesstraße 4 bei Oberspier erleben. Kurz nach Mitternacht befuhr eine 60-jährige Autofahrerin mit ihrem Mazda 2 die Bundesstraße aus Richtung Westerengel in Richtung Oberspier. Plötzlich sprang ein Wildschwein auf die Straße. Die Frau konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Tier. Das Schwein rannte davon, die Frau blieb mit ihrem Auto, dass abgeschleppt werden musste, zurück. Die Feuerwehr kam zum Einsatz, um die ausgelaufenen Betriebsflüssigkeiten zu binden.

