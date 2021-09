Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Autofahrer fährt auf Pannenfahrzeug auf

Bleicherode (ots)

Ein 73-jähriger Autofahrer wurde am Dienstagnachmittag bei einem Unfall, glücklicherweise nicht ernsthaft, verletzt. Der Rentner befuhr mit seinem Opel Meriva, gegen 15.30 Uhr, die Landstraße 1011 in Richtung Bleicherode. Kurz hinter der Autobahnzufahrt stand ein Pannenfahrzeug am Straßenrand. Das übersah der Mann offensichtlich, fuhr auf den Opel Astra auf, wodurch der Meriva zur Seite kippte. Der Rentner kam zur Behandlung ins Krankenhaus, sein Meriva musste abgeschleppt werden. An der Unfallstelle kam es knapp zwei Stunden zu Verkehrsbehinderungen. Die Kameraden der Feuerwehr kümmerten sich um die Reinigung der Straße.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell