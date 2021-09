Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Brandmelder verhinderte Schlimmeres, Feuer in Umkleide

Mühlhausen (ots)

45 Mitarbeiter eines Verpackungsbetriebes in der Windeberger Landstraße mussten am Dienstaganachmittag ihre Arbeitsplätze verlassen. Die Feuerwehr rückte gegen 16 Uhr an, da in einem Umkleideraum in einem Spint ein Feuer ausgebrochen war. Die Flammen griffen bereits auf eine Gebäudewand über, als die Kameraden der Feuerwehr eintrafen. Sie hatten dann das Feuer schnell gelöscht, so dass der Schaden auf ca. 2000 Euro begrenzt werden konnte. Noch am Abend sicherte die Kriminalpolizei am Brandort Spuren. Ein Rauchmelder im Raum, der sofort ausgelöst hatte, verhinderte offensichtlich Schlimmeres. Die Ermittlungen vor Ort ergaben, dass das Feuer nicht durch einen technischen Defekt ausgelöst worden ist. Bereits vor einigen Tagen brannte in einem Umkleideraum schon einmal ein Spint. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachtes der versuchten schweren Brandstiftung aufgenommen.

