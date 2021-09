Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Flammen in Mülleimer, Schutzhütte beschädigt

Nordhausen (ots)

Am Dienstagmittag geriet in der Gumpestraße ein Mülleimer, aus noch ungeklärter Ursache, in Brand. Die Flammen griffen auf eine Schutzhütte über. Die Feuerwehr kam zum Einsatz und löschte den Brand. Es entstand ein Schaden von ca. 200 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell