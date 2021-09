Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfälle

Eichsfeldkreis (ots)

Am Sonntag dem 19.09.20212 gegen 14:50 Uhr beabsichtigte die Fahrerin eines PKW Opel in der Händelstraße in Leinefelde rückwärts auszuparken. Dabei stieß sie gegen einen geparkten PKW Honda. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000,- Euro.

Am Samstag dem 18.09.2021 gegen 12:35 Uhr befuhr der 83 jährige Fahrer eines PKW Opel die B 247 von Kallmerode in Richtung Dingelstädt. Vermutlich auf Grund einer gesundheitlichen Beeinträchtigung kam der Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Anschließend setzte der fahrer seine Fahrt fort ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Er konnte durch anderen Verkehrsteilnehmer später angehalten werden. Der Fahrzeugführer wurde ins Krankenhaus verbracht. Am PKW und der Leitplanke entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1100,-Euro.

Der fahrer eines PKW VW stieß am Sonntag dem 19.09.2021 gegen 22:30 Uhr auf der Landstraße zwischen Arenshausen und Reckershausen mit einem, über die Fahrbahn wechselndem Fuchs zusammen. Dabei wurde das Tier getötet, am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000,- Euro.

Am 19.09.2021 gegen 04:55 Uhr kontrolierten Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld zwischen Kefferhausen und Kreuzebra den Fahrer eines PKW Mercedes. Dabei machte der Fahrer, welcher angab seine Papiere vergessen zu haben, zunächst falsche Angaben zu seinen Personalien. Bei der Überprüfung konnten seine Indentität jedoch geklärt werden. Dabei stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer nich im Besitz eines Führerscheins ist.Gegen ihn wurden zwei Anzeigen wegen Fahrens ohne Führerschein und falscher Namensangaben erstattet.

