Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Die Polizei Nordhausen sucht Zeugen

Nordhausen (ots)

In der Zeit vom 17.09.2021, nachmittags, bis 18.09.2021 mittags kam es zu einer Grabschändung In Ilfeld auf dem Friedhof am Pfaffwinkel. Unbekannte übergossen einen Grabstein mit Farbe und rissen Pflanzen aus. In der Nacht vom 18. zum 19.09.2021 wurde an einem Windrad nördlich von Wipperdorf, die Türe unbefugt geöffnet. Unbekannte Täter entwendeten darin abgestelltes Gerät und Werkzeuge von Arbeitern und verursachten erheblichen Sachschaden an einer Hebevorrichtung. Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Nordhausen zu melden.

