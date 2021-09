Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fundunterschlagung

Mühlhausen (ots)

Am Samstagabend (18.09.2021)erschien eine 18 jährige Frau bei der Polizei in Mühlhausen um eine Anzeige zu erstatten. Diese hatte beim Einkaufen in der Burggallerie ihr Handy an der Kasse im Drogeriemarkt abgelegt. Als diese den Laden verlassen hatte, bemerkte sie den Verlust ihres Handy´s. Kurze Zeit später ging sie in den Markt zurück um nachzufragen, ob an der Kasse ob ein Handy abgegen wurde. Das war nicht der Fall. Bei dem Handy handelt es sich um ein goldenes IPhone in einer rosa Handyhülle. Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der Telefonnummer 03601 4510 entgegen.

