Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mehrere Autoaufbrüche am Wochenende

Bad Frankenhausen (ots)

In Bad Frankenhausen kam es in der Nacht von vergangenen Freitag zu Samstag zu mehreren Angriffen auf Pkw bzw. auf die in den Fahrzeugen gelagerten Gegenstände. So wurden allein im Bereich "Am Schlachtberg" aus drei Fahrzeugen hochwertige Moutainbikes, Handtaschen und elektronisches Gerät entwendet. Auch im Bereich "Am Anger" wurde ein Fahrzeug aufgebrochen und drei inneliegende Taschen gestohlen. Die Polizei nahm entsprechend die Anzeigen wegen schweren Diebstählen auf und führte die Spurensicherung durch.

Die Polizeiinspektion Kyffhäuser sucht diesbezüglich Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen oder den Tätern geben können. Bitte wenden Sie sich hierfür an die u.g. Telefonnummer oder jede andere Polizeidienststelle. Weiterhin weist die Polizei nochmals eindringlich darauf hin, keine Wertsachen oder Taschen in den Fahrzeugen liegen zu lassen, um vermeintlichen Tätern gar nicht erst eine Tatgelegenheit zu bieten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell