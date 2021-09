Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Gestohlene Simson funkt S.O.S.

Artern (ots)

In den Morgenstunden des vergangenen Freitags wurde in Artern aus einer Garage eine Simson SR2 entwendet. Das schicke Moped, welches von seinem Besitzer mit einer technischen Diebstahlssicherung ausgestattet worden war, meldete seinen ungefähren Standort dann auch in regelmäßigen Abständen an ein Empfängergerät. Durch ergänzende Ermittlungen der Polizei konnte so ziemlich schnell eine Garage im Bereich der Rudolf-Breitscheid-Straße ausgemacht werden, in welche der Dieb das Moped vermutlich verbracht hatte. Durch Einsatz der Feuerwehr konnte die Garage geöffnet und die Simson tatsächlich befreit werden. Neben dieser fanden die Beamten nun auch noch eine kleine Cannabis-Anpflanzug sowie verbotene sogenannte "Polenböller". Weiterhin wurde weiteres Diebesgut aufgefunden, so auch Gegenstände, die dem Besitzer der Simson bei einem anderen Einbruch vor einigen Wochen entwendet wurden. Gegen den hinreichend polizeibekannten Nutzer der Garage wurden demzufolge mehrere Verfahren eingeleitet oder zugeordnet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell