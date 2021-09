Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Alkoholisiert auf dem Roller unterwegs

Sondershausen (ots)

Am vergangenen Samstag gegen 13:15 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei in Sondershausen in der Possenallee einen 48jährigen Mann, der ein Kleinkraftrad führte. Bei der Kontrolle konnte Atemalkohol bei dem Herren wahrgenommen werden. Ein durchgeführter Test bestätigte den Verdacht: der Mann hatte 1,02 Promille vorzuweisen. Die Fahrt war somit beendet. Die Polizisten ließen nun im Krankenhaus eine Blutentnahme bei dem Fahrzeugführer durchführen, weiterhin wurde Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr erstattet.

