Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall

Mühlhausen (ots)

Am Samstag, 18.09.2021, kam es um 17:00 Uhr zu einen Verkehrsunfall in Grabe, Bei der Furthmühle. Ein 63 jähriger Fahrer (IVECO Reisebus) übersah einen bereits abgestellten Mercedes Vito beim rückwärts einparken. Es kam zu einer Kollision und an beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

