Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in Reihenhaus

Sondershausen (ots)

Unbekannte drangen zwischen Dienstag, 14. und Donnerstag, 16. September gewaltsam in ein Reihenhaus in der Beethovenstraße ein. Der oder die Täter brachen mehrere Türen auf, um in das Haus zu gelangen. Im Haus waren die Räume durchwühlt. Die Kriminalpolizei sicherte am Tatort Spuren. Noch ist unklar, was der oder die Täter gesucht haben. Verschiedene Wertgegenstände fanden die Kriminalisten bei der Spurensuche im Haus. Wer Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen, unter der Telefonnummer 03632/6610, zu melden.

