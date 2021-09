Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wohnungseinbruch missglückt

Nordhausen (ots)

In der Nacht zu Freitag versuchten Unbekannte in die Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Hesseröder Straße einzubrechen. Als der Wohnungsinhaber gegen 4 Uhr nach Hause zurückkehrte bemerkte er die Beschädigung am Türschloss. Gegen 22 Uhr hatte er die Wohnung verlassen. In die Wohnung gelangten der oder die Täter aber nicht.

