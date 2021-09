Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Beziehungsstreit auf offener Straße

Roßleben (ots)

Auf dem Weg nach Hause geriet am Donnerstag, gegen 18.30 Uhr, ein Pärchen in Roßleben in Streit. Die anfängliche verbale Auseinandersetzung eskalierte derart, dass der 35-jährige Mann seine 22-jährige Freundin schlug und gegen eine Hauswand drängte. Die junge Frau musste mit Gesichtsverletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Gegen den Freund wird nun wegen Körperverletzung ermittelt. Hierbei muss auch geklärt werden, was zum Streit geführt hat und sich tatsächlich abgespielt hat.

