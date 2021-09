Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Frau kracht gegen Hinweisschilder

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Am Mittwochnachmittag, gegen 15.20 Uhr, befuhr eine 68-jährige Autofahrerin in ihrem Opel Corsa den Autobahnzubringer Heiligenstadt in Richtung Siemerode. Beim Verlassen des Kreisels touchierte sie aus bislang unbekannten Gründen drei Hinweisschilder. Die Frau blieb unverletzt. Am Auto und den Schildern entstand erheblicher Schaden. Die Verantwortlichen der zuständigen Straßenverkehrsbehörde kamen vor Ort und mussten die Hinweistafeln, aufgrund der massiven Beschädigungen, abbauen.

