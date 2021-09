Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Jugendliches Duo mit Moped gestürzt

Nordhausen (ots)

Die nasse Straße wurde einer jugendlichen Mopedfahrerin am Mittwochnachmittag in der Leimbacher Straße zum Verhängnis. Als sie an einer Ampel anhalten musste, verlor sie die Kontrolle über ihr Moped und stürzte. Sie blieb unverletzt, ihre gleichaltrige Sozia verletzte sich leicht.

