Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Frau mit mehreren Bisswunden im Krankenhaus

Großmehlra (ots)

Mit mehreren Bisswunden am Arm musste eine 20-jährige Frau am Dienstagabend ins Krankenhaus nach Mühlhausen gebracht werden. Die Frau hatte das umzäunte Grundstück von Freunden in Großmehlra betreten. Der freilaufende Hund rannte zu der Frau und fügte ihr die Bisswunden zu. Warum der Hund zugebissen hat, ist noch unklar. Gegen die 51-jährige Hundehalterin wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell