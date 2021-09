Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Berauschter Radler übersieht Rentnerin

Nordhausen (ots)

Am Dienstagnachmittag kollidierte in der Rautenstraße ein 24-jähriger Mann auf seinem E-Bike mit einer Fußgängerin. Er war in Richtung Bahnhofstraße unterwegs, als die 74-Jährige die Straße querte. Die Seniorin stürzte und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Der junge Mann blieb unverletzt. Ein Drogentest bei ihm verlief positiv, so dass auch er mit ins Krankenhaus zur Blutentnahme musste.

