Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Radfahrer nach Unfall leicht verletzt

Mühlhausen (ots)

Ein 50-jähriger Radfahrer musste mit Schürfwunden am Dienstagnachmittag medizinisch versorgt werden. Der Mann war mit seinem Fahrrad auf dem Radweg entlang des Kiliansgraben unterwegs. An der Kreuzung Unter der Linde kollidierte er gegen 17.25 Uhr mit einem Audi, dessen 61-jährige Fahrerin in Richtung Kiliansgraben anfuhr.

