Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Angetrunken hinterm Steuer

Horsmar (ots)

Polizisten kontrollierten am Dienstagabend, gegen 23.05 Uhr, in der Horsmaer Hauptstraße einen Autofahrer in seinem Opel. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 52-jährige Fahrer unter Alkoholeinfluss steht. Ein Test ergab einen Wert von über 1,2 Promille Atemalkohol.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell