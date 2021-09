Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Gestohlene Geldbörse nach Diebstahl zurückgebracht

Sondershausen (ots)

Eine 36-jährige Frau soll am Dienstagabend in einer Spielothek in der Frankenhäuser Straße einem Gast die Geldbörse gestohlen haben. Der 77-Jährige hatte sich kurz nach 20 Uhr bei der Polizei gemeldet und den Diebstahl angezeigt. Die Polizisten konnten vor Ort mit Hilfe der Überwachungskamera die 36-Jährige aus Sondershausen als Diebin identifizieren. Die Frau hatte bereits die Spielothek verlassen. Noch am Abend gab ein 41-jähriger Bekannter der Tatverdächtigen die Geldbörse wieder in der Spielothek ab.

