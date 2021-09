Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Müllauto beschädigt Leitplanke

Bleicherode (ots)

Ca. 3000 Euro Schaden hinterließ am Dienstagmorgen ein Entsorgungsfahrzeug in Bleicherode. Das Müllauto musste gegen 09.45 Uhr in der Erzberger Straße rückwärts rangieren. Dabei stieß es gegen die Leitplanke. Verletzte gab es nicht.

