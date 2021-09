Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unterboden an Golf in Flammen

Breitenholz (ots)

Ein VW Golf entzündete sich während der Fahrt am Dienstagmorgen auf der B 247 zwischen Worbis und Leinefelde. Der Fahrer hatte zunächst nur das Aufleuchten einer Lampe im Display bemerkt. Erst andere Autofahrer machten ihn auf die Flammen am Unterboden, durch Lichthupe, aufmerksam. Der 62-jährige Fahrer aus Sachsen-Anhalt blieb unverletzt. Die Feuerwehr rückte an und löschte das Feuer. Der Golf musste abgeschleppt werden. Wie hoch der entstandene Schaden ist, kann noch nicht gesagt werden. Bis 11.30 Uhr kam es an der Unfallstelle zu Verkehrsbehinderungen.

