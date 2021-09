Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Jugendliche stehlen Ortsschilder und randalieren auf Schulgelände

Berlingerode (ots)

Gegen zwei Jugendliche aus dem Eichsfeld ermittelt die Polizei aus Heiligenstadt seit Sonntag. Sie stehen im Verdacht in Berlingerode drei Ortsschilder gestohlen zu haben, wobei auch die Halterungen beschädigt wurden. Weiterhin wird ihnen vorgeworfen, für die Zerstörung der Briefkästen der Regelschule und der Grundschule im Ort verantwortlich zu sein. Die Post aus den Kästen lag auf dem Schulgelände. Ermittlungen vor Ort führten zu den zwei Tatverdächtigen. Bei einem der Täter in der Garage fanden die Beamten bereits eine Ortstafel und ein Hinweisschild. Die Ermittlungen dauern an.

