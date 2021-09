Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Werkzeug aus Lagerhalle gestohlen

Nordhausen (ots)

Unbekannte brachen am vergangenen Wochenende in die Lagerhalle einer Autowerkstatt ein. Sie erbeuteten eine noch unbekannte Menge an Werkzeugen und konnten unerkannt entkommen. Zur genauen Schadenshöhe sind noch keine Angaben möglich.

