Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Politische Schmierereien hinterlassen hohen Schaden

Nordhausen (ots)

Einen Schaden von ca. 3000 Euro richteten Graffitisprayer in der Nacht von Samstag, 11. zum Sonntag, 12. September in der Bochumer Straße an. Sie besprühten die Fassade am Gebäude der Wohnungsbaugesellschaft. Unter den Schmierereien war auch ein gesprühtes Hakenkreuz in blauer Farbe. Auch ein Garagenkomplex am Stresemannring blieb von Schmierereien nicht verschont. Auch dort wurde am letzten Wochenende mit blauer Farbe gesprüht. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei in Nordhausen entgegen.

