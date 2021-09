Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Müllcontainer vollständig ausgebrannt

Mühlhausen (ots)

Sieben Abfallbehälter fielen in der Nacht zu Montag den Flammen zum Opfer. Mehrere Autofahrer sahen gegen 3.25 Uhr die brennenden Behälter in der Langensalzaer Landstraße Ecke Schadebergstraße und informierten die Rettungskräfte. Die Feuerwehr rückte an, konnte aber das Abbrennen der Müllbehälter nicht verhindern. Durch die Wärme und der Rußbildung wurde auch eine angrenzende Hausfassade in Mitleidenschaft gezogen. Die Anwohner konnten in ihren Wohnungen bleiben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, da die Behälter offensichtlich angezündet worden sind. Der entstandene Schaden wird auf ca. 5000 Euro geschätzt. Wer Hinweise zum Brandgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen, unter der Telefonnummer 03601/4510, zu melden.

