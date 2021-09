Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: GPS Empfänger gestohlen

Nordhausen (ots)

Zwei GPS Empfänger im Wert von über 6000 Euro erbeuteten Diebe am zurückliegenden Wochenende von einem Firmengelände am Darrweg. Die Geräte waren auf zwei Fahrzeugen des Landhandels verbaut. Der oder die Täter zogen die Geräte aus der Halterung und verschwanden. Die Polizisten konnten Spuren am Tatort sichern. Wer Hinweise zum Diebstahl, der sich zwischen Samstagnachmittag, 14 Uhr, und Montagmorgen ereignete, geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen, unter 03631/960, zu melden.

