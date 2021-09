Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Berauschter Roller-Fahrer

Bad Frankenhausen (ots)

Am Samstagabend, dem 11.09.2021, kurz vor 21:00 Uhr waren Kräfte der PI Kyffhäuser zur Klärung einer Streitigkeit von mehreren Personen in der Ortslage Bad Frankenhausen eingesetzt. Ein Beteiligter hatte kurz vor Eintreffen der Beamten den Einsatzort mit einem Moto-/City-Roller in unbekannte Richtung verlassen. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte der 41-jährige "Flüchtige" dann in der Goethestraße kontrolliert werden. Bei dieser Kontrolle wurde festgestellt, dass der Roller-Fahrer unter erheblichem Einfluss von Rauschmitteln stand. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutentnahme im Krankenhaus Bad Frankenhausen durchgeführt. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet.

