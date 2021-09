Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Radfahrer unter Alkoholeinfluss verursacht Verkehrsunfall

Bad Frankenhausen (ots)

Am Samstagnachmittag, den 11.09.2021, kurz nach 14:30 Uhr wurde der PI Kyffhäuser ein Verkehrsunfall in der Goethestraße in Bad Frankenhausen gemeldet. Hierbei fuhr ein 59-jähriger Pedelec-Fahrer mit seinem Rad in einen abgeparkten Pkw. Durch die Kameraden der Feuerwehr Bad Frankenhausen, welche zur Absicherung des Kyffhäuser-Berglaufs eingesetzt waren, wurde sofort reagiert und der Pedelec-Fahrer bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Während der Unfallaufnahme wurde mit dem Pedelec-Fahrer ein Atemalkoholtest durchgeführt, welcher einen Wert von knapp über 2,5 Promille ergab. Der Pedelec-Fahrer musste die Beamten zur Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

