Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in Pkw

Sondershausen (ots)

In den Nachtstunden vom Freitag (10.09.2021), 23:00 Uhr, bis zum Samstag (11.09.2021), 08:30 Uhr, verschafften sich unbekannte Personen unberechtigt Zutritt zum Grundstück des 38-jährigen Geschädigten. Hier wurde dann die Seitenscheibe eines abgestellten Pkw Ford in unbekannter Art und Weise eingeschlagen. In der Folge wurde aus einer Ablage eine Geldbörse mit diversen Dokumenten und Bargeld entwendet. Der Sachschaden wird vorerst auf ca. 250 EUR beziffert.

