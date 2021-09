Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Beschädigtes Verkehrszeichen in Mühlhausen - Zeugenaufruf

Mühlhausen (ots)

Am frühen Sonntag Morgen wurde in Mühlhausen, Thomas-Müntzer-Straße, Ecke Thälmannstraße ein umgestoßenes Verkehrszeichen gemeldet. Dieses wurde offenbar in der Nacht vom Samstag zum Sonntag durch unbekannte Täter auf unbekannte Art beschädigt und umgestoßen.

Die Polizei bittet Anwohner oder Passanten in dem Zusammenhang, sachdienliche Hinweise an die Polizei in Mühlhausen (Tel. 03601/ 451-0) oder jede andere Polizeidienststelle zu melden.

