Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zwei brennende Fahrzeuge in Nordhausen

Nordhausen (ots)

Am 12.06.2021 erhielt die Polizeidienststelle in Nordhausen die Kenntnis darüber, dass in der Leimbacher Straße mehrere Fahrzeuge brennen würden. In der Folge wurde ein Streifenteam an den Einsatzort entsandt. Die Beamten konnten vor Ort Rücksprache mit der Mitteilerin halten. Diese gab an, einen Lautenknall wahrgenommen zu haben. Sie vermutet, dass es sich dabei um Feuwerkskörper handelt. Mit denen die betroffenen Fahrzeuge in Brand gesetzt worden sein könnten. Dies ist nach jetzigen Stand der Ermittlungen noch nicht geklärt. Insgesamt entstand dabei ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Der Einsatz wurde vor Ort noch an die Kriminalpolizei übergeben, welche die Ermittlungen aufgenommen hat. Die Fahrzeuge wurden mit Hilfe der Feuerwehr umgehenst gelöscht. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizeidienststelle in Nordhausen entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell